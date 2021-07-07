فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - قال الإيطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر إن فريق

النادي الأهلي المصري معروف ومشهور في أوروبا لأنه النادي الأفضل في أفريقيا والعالم

العربي.

وأعرب الإيطالي ماركو

روسي، عن تمنياته في تصريحات عبر سكايب مع برنامج السادسة بقناة النادي الأهلي، أن

يفوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وأن يتوج باللقب القاري العاشر في تاريخه.

وعن مشاركة منتخب المجر الأخيرة في بطولة يورو 2020، قال

الإيطالي ماركو روسي: ” وقوع المجر في مجموعة الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال

كان أكبر تحد لنا”، مؤكداً أن المنتخب المجري قدم أداءً جيدا للغاية أمام البرتغال

رغم الخسارة بثلاثية وحقق تعادلين مستحقين أمام ألمانيا وفرنسا لكن الحظ لم يكن حليفنا

للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدرب منتخب المجر: الأهلي مشهور في أوروبا لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.