تراند الفن: المقاولون العرب مهدد بفقدان “أبو السعود” لنهاية الموسم بسبب الإصابة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - يهدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بفقدان حارسه الأساسي محمود أبو السعود لنهاية الموسم، بسبب الإصابة التي يعاني منها حارس الذئاب على مستوى الركبة.

وعلم “القاهرة24” أن أبو السعود يعاني من الإصابة على المستوى الركبة، وقد يحتاج لتدخل جراحي، من الممكن أن يتسبب في غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وغاب أبو السعود عن المشاركة في مع المقاولون العرب في المباريات السابقة بسبب الإصابة، إلا أن الحارس سيخضع لاختبار طبي مساء اليوم، لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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