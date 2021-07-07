تراند الفن: جيهان فاضل تبيع البطيخ في أسواق كندا بأحدث ظهور لها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - فضّلت الفنانة جيهان فاضل الابتعاد عن الوسط الفني لعدة سنوات والاستقرار في كندا، وانتشر لها مقطع فيديو في أثناء تقطيعها البطيخ في أحد الأسواق العربية في كندا، وذلك اتضح من لهجات الموجودين حولها بالفيديو.

وتترك جيهان فاضل جمهورها طارحين عدة أسئلة حول تركها الفن وسفرها لعدة سنوات مع أبنائها لكندا، لتبيع البطيخ، ومنذ عدة أشهر ظهر لها صورة من داخل متجر للأغذية يحمل اسم “طيبة” في مدينة “كالغاري”، وهي تبيع في قسم الجبن والألبان.



واختارت جيهان فاضل الابتعاد عن الشهرة والأضواء منذ عدة سنوات، وخاصةً بعد عام 2015، حيث إن آخر عمل لها كان مسلسل “تحت السيطرة” بطولة الفنانة نيللي كريم وظافر العابدين وهاني عادل.

وأشار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء دي إم سي”، إلى أنه لا يعلم عنها أي معلومة، مؤكدًا أنه لا يوجد لها مشاكل مع النقابة والسفر كان قرارًا بمحض إرادتها.

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