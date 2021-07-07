شوف كتالوج عروض اكسترا السعودية عروض العيد بأفضل الأسعار وأقوى الخصومات

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عمر شويل - جدة كتالوج عروض اكسترا السعودية ، أقوى عروض العيد بأفضل الأسعار والخصومات، وتشمل العروض عدد كبيرًا من الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها، وتتضمن العروض جميع أجهزة المطبخ من طباخ كهربائى، وقلايات، ومحضر للطعام، وغيرها من لوازم المطبخ، وتشمل العروض أيضا هواتف ذكية، ولابتوبات بأعلي الإمكانيات والمواصفات، وشاشات أندرويد بتقنية متطورة، وذلك في الفترة الممتدة من الخميس الموافق 1 يوليو 2021 إلى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

كتالوج عروض اكسترا السعودية عروض العيد

يقدم موقع اكسترا السعودية وجميع العاملين به، أفضل الخدمات إلى السادة المستهلكين، بأحسن الأسعار المتوفرة والتي تناسب الفئات الأقتصادية المختلفة، كما يتوفر في موقع اكسترا السعودية جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللإلكترونية بمختلف أنواعها وأحجامها، وبدرجة عالية من الدقة في الصناعة، والسهولة في الإستخدام، وبأعلي درجة توفيرًا للطاقة، والأكثر أمانًا علي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، بأفضل الخصومات الخاصة والحصرية بموقع اكسترا السعودية.

أبل أيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5,399 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20، سعة 512 جيجا بسعر 4,099 ريال.

لابتوب إتش بي، شاشة 15.6 بوصة، وذاكرة مؤقتة 8 جيجا بسعر 3,199 ريال.

تخفيضات اكسترا الشاشات

يقدم موقع اكسترا السعودية إلى جميع المستهلكين داخل وخارج المملكة السعودية أفضل العروض، وأقوى الخصومات على شاشات التلفزيون وجميع الأجهرة المنزلية بمختلف الأنواع والأحجام المتميزية، والتي تتميز بالدقة في الصناعة، وبدرجة عالية من الكفاءة، وأقل إستهلاكًا للطاقة، كما تتميز بأعلي درجات الأمان علي جميع أفراد الأسرة والأطفال، كل ذلك بأسعار خاصة جدًا وحصرية بموقع اكسترا السعودية.

شاشة سامسونج سمارت 65 بوصة، 4k بسعر 3,899 ريال.

فيبليبس محضر للطعام، 600 واط، سرعتان بسعر 279 ريال.

كلاس برو، منقي هواء بسعر 1,049 ريال.

عروض اكسترا هواتف سامسونج

اشتري من أسواق اكسترا أحدث إصدارات هواتف سامسونج بأرخص الأسعار، ومنها جلاكسي A02 نسخة 32 جيجا بايت، رام 2 جيجا بايت ب 425 ريال.

يوفر موقع اكسترا السعودية خدمة التسوق أون لاين، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني، بدرجة تضمن راحة المستهلك وتقديم أفضل الخدمات له بأعلي جودة، وبأفضل الأسعار الخاصة بموقع اكسترا السعودية، كما يقدم متجر اكسترا الالكتروني تسهيلات مرنة في الدفع والتقسيط على مدار 36 شهر، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.