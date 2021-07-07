نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات بأقوى تخفيضات لولو هايبر ماركت lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى صفقات العطلة في لولو هايبر ماركت يقدمها لكم بتوفير أكبر على الأجهزة الإلكترونية، حيث يُمكنكم الاستفادة من عروض لولو الأسبوعية وشراء الجوالات والإلكترونيات التي تريدونها بأسعار لا مثيل لها، بالإضافة إلى خدمة التوصيل إلى المنزل المتاحة في لولو ماركت، وكل ذلك ساري لمدة أسبوع واحدة بدءًا من 7 يوليو حتى 13 يوليو.

عروض لولو ماركت جوالات

عروض لولو ماركت جوالات توفر جوالات شاومي ولينوفو وموتورلا بأسعار رائعة، وتختلف سعة الذاكرة الداخلية للجوالات، فتتنوع ما بين 32 جيجابايت، 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، بالإضافة إلى اختلافات في دقة الكاميرا، البطارية، نوع المعالج، وكافة الجوالات المتوافرة في لولو لهذا الأسبوع تأتي مزودة باندرويد 10، تعرفوا معنا على عروض الجوالات فيما يلي.

جوال شاومي ريدمي نوت 9 برو، 128 جيجابايت، بطارية 5020 مل أمبير، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي نوت 10، 64 جيجابايت، بطارية 5000 مل أمبير، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

جوال لينوفو K12 نوت، 128 جيجابايت، بطارية 5000 مل أمبير، بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

إليكم عروض شاشات سوني في لولو ماركت، والتي تتنوع أحجامها بين 55 بوصة وأيضًا 65 بوصة، وكذلك الأمر بالنسبة لشاشات TCL، فيوجد منها أيضًا حجم 55 بوصة، و65 بوصة، وتتميز شاشات سوني وTCL في لولو ماركت بأنها شاشات ذكية، مما يوفر لكم الحصول على مميزات الشاشة الذكية من خصائص متعددة وعملية أكثر.

شاشة TCL حجم 55 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

شاشة TCL حجم 65 بوصة، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

شاشة سوني حجم 55 بوصة، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

تُعتبر الأجهزة الإلكترونية من أبرز تخفيضات لولو السعودية، وخصوصًا أجهزة التابلت، حيث تابلت سامسونج A7 لايت 4G وأيضًا wifi، تابلت هواوي ميديا باد T10 وT10S، تابلت لينوفو، ولا تخلو عروض لولو الأسبوعية من أجهزة اللابتوب، فيُمكنكم شراء لابتوب Asus المزود بنظام التشغيل ويندوز 10، ذو ذاكرة داخلية 128 جيجا، وفيما يلي نقدم التخفيضات مع كافة التفاصيل.

لابتوب Asus نوت بوك بسعر 1399 ريال سعودي.

تابلت سامسونج A7 لايت 4G، سعة 32 جيجابايت، بسعر 659 ريال سعودي.

هواوي ميديا باد T10S، سعة 32 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

عروض لولو إلكترونيات

ننتقل إلى التخفيضات المتاحة على السماعات، الشواحن المتنقلة، الساعات الذكية في لولو هايبر ماركت lulu hypermarket.