شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 13 يوليو

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الاسبوعية، يقدم أقوى العروض والتخفيضات التي ينتظرها جميع العملاء، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد كبير من السلع، يقوم بتقديم أفضل المنتجات لجميع المواطنين بأفضل الأسعار، يوفر جميع رغبات الأسر بالمملكة العربية السعودية، يقدم الكثير من التخفيضات على جميع المنتجات، ويقدم تخفيضات هائلة للصيف، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، أرز سيلا هندي ديرة الخير 5 ك بسعر 15 ريال بدلا من 26.95 ريال.

تخفيضات القهوة اليوم

هايبر بنده ، فوائد القهوة وأضرارها، تعمل القهوة على خفض فرص الإصابة بمرض السكري، تحتوي القهوة على عدد كبير من المواد الكيميائية النباتية الطبيعية التي تعزز صحة ومناعة الجسم، تساعد القهوة في تحسين والإدراك، تعمل القهوة على تحفيز خروج الكالسيوم الذي يؤدي هشاشة العظام، تؤدي القهوة الى الجفاف الذي يسبب التجاعيد، تقوم بزيادة الوزن، قهوة تركية سوداء 500 جرام بسعر 15 ريال.

عروض هايبر بنده

طريقة عمل الناجتس، المقادير، نصف ك صدور دجاج مفروم، 3 فص ثوم مفروم، 1 بصلة مفرومة، 2 معلقة عصير ليمون، ملعقة كبيرة نعناع مفروم، 3 ملاعق بقدونس، 2 بيضة، 2 معلقة مرقة دجاج، بقسماط مفروم، 2 كوب زيت، ملح وفلفل أسود، 1- يخلط الدجاج مع مع البصل، 2- يضاف اليها المكونات ثم تتبل بالفلفل الأسود والملح مع التقليب، 3- يخلط معا في الكبة جيدا وتشكل وتوضع في الدقيق والبيض والبقسماط، 4- في النهاية يتم تحميرها في الزيت الساخن، ناجت الدجاج عادي امريكانا 270 جرام 3 حبة بسعر 20 ريال بدلا من 37.50 ريال.

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فوائد العسل النحل، 1- يساعد العسل النحل في تقليل فترة الأصابة بالأسهال، 2- يعمل على المساعدة في علاج الجروح والحروق، 3- علاج الأعراض الناتجة عن البرد والسعال، 4- يقوم بالتقليل من مشكلة ارتجاع المريء، 5- يساعد في محاربة الالتهابات والحفاظ على صحة الفم والأسنان، عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 250 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 22.95 ريال.