شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية المستمرة خلال شهر يوليو على هواتف سامسونج وابل وهواوي وغيرها من الماركات الأخرى في اكسترا extra ويقدم بأسعار تنافسية للغاية، حيث أن عروض اکسترا تتميز بأنها متنوعة ومتجددة وهناك أكثر من نوع هواتف ذكية من نفس الماركات، لتستطيع المقارنة بين الهواتف الجوالة لاختيار الأفضل منها، وذلك إضافة إلى التنزيلات الكبرى المتواجدة على أسعار الهواتف الجوالة.

عروض اكسترا السعودية

يمكنك الآن شراء هواتف Apple iPhone بتخفيضات هائلة على أسعارها من إصدار iPhone 11 إلى أحدث إصدار من سلسلة هواتف iPhone، ألا وهو iPhone 12 Pro Max، من خلال عروض إضافية تستمر حتى الغد، يحتوي كل هاتف iPhone على مجموعة من الميزات التي تميزه عن بقية الإصدارات، سواء كانت هذه الميزات في الكاميرا ودقتها، أو اختلافات في حجم ووزن الجوال أو اختلافات أخرى، حيث تضمنت نشرة العرض التكميلية الإصدارات المختلفة من هواتف iPhone التي نقدمها لك. سيتضح ذلك في النقاط التالية.

عروض اكسترا على هواتف الأيفون

Apple iPhone 11، 4G، 128GB، اصفر، خصم 18.54٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3559 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم آبل أيفون 11، 4 جي، 128 جيجا، أحمر، إصدار جديد، خصم 18.54٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3559 ريال سعودي.

Apple iPhone 11، 4G، 64GB، أخضر، إصدار جديد، خصم 14.89٪ بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3289 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم آبل أيفون 12 ميني، 5 جي، 64 جيجابايت، أسود، خصم 9.09٪، بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال.

تخفيضات اكسترا