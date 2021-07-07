تراند الفن: تحرش بطفلة 12 سنه ويعاشر أمها ابتزازا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - قررت محكمة الجنح إخلاء سبيل مصور الفيديو في واقعة التحرش بطفلة تبلغ من العمر ١٢ عامًا على يد صاحب شركة بأوسيم، بكفالة ألف جنيه

وكشفت شهادته تفاصيل وملابسات جديدة، وهي أن مصور الفيديو كان صاحب للمتهم، وكان شريكه في مكتب للأجهزة الكهربائية، وقال أنا صورت الفيديو ونشرته من أجل الانتقام منه مشيرًا إلى أن هناك خلافات تجارية بينهم وعدم سداد المتهم لمبالغ مالية له، فقام بتصويره أثناء تقبيله للطفلة ذات الثانية عشر من عمرها، لكي ينتقم منه

وتبين أن الفيديو المتداول لحظة تقبيل الطفلة، مُصور منذ شهر نوفمبر الماضي، وأن المتهم مدين لشريكه السابق بمبلغ مالي إثر فض الشراكة بينهما، ولدى مطالبته بإعطائه حقه كان يماطله، ما دفعه لنشر الفيديو على الفيسبوك لفضحه والحصول على مستحقاته، قائلا: «أخلي الشرطة تقبض عليه وأخد حقي»

وأضافت التحقيقات أنه تبين أن والدة الطفلة الضحية، اشترت في وقت سابق أجهزة بالتقسيط منه، مقابل إيصالات أمانة وقعتها، وأن والدة الطفلة تعثرت في السداد، ما دفع المتهم إلى رفع دعاوي قضائية ضدها، وبصدور أحكام قضائية، أجبرها على العمل معه، قائلا لها :«لو مشتغلتيش عندي هحبسك»، ما دفعها إلى العمل لديه وتحصيل الأقساط من زبائنه، وأن المتهم، متعدد العلاقات النسائية، وأقام علاقة غير شرعية مع والدة الطفلة، مهددا إياها بالأحكام الصادرة ضدها، وأن والدة الطفلة تعمل لدى المتهم بشركته، بمقابل مبلغ ٥٠ جنيه في اليوم، لأنها لا تستطع الإنفاق على نجلتها بسبب وفاة زوجها، وأن السيدة قامت بشراء أجهزة كهربائية منه، فأصبحت مدينة له بمبالغ كثيرة مقابل شرائها للأجهزة، فجعل السيدة تكتب على نفسها شيكات وإيصالات، وأن المتهم استغل ذلك وقام بتقديم الايصالات فيما صدر ضدها أكثر من ٣٠ حكما قضائيا في الفترة الأخيرة

أقر المتهم بهتك عرض طفلة في أوسيم أثناء مناقشته أمام جهات التحقيق قائلا : «حبيتها وكنت عايز أخطبها من أمها»، قررت النيابة العامة في شمال الجيزة حبس عاطل متهم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة، في تحقيقاتها حول اتهام مالك مكتبة بالتحرش وهتك عرض طفلة، للطفلة ووالدتها حول الواقعة، وقالت والدة الطفلة انها تعول ابنتها وتنفق على الاسرة، مضيفة إلى أنها اعتادت اصطحاب نجلتها لعملها خوفا من تركها بالمنزل بمفردها، وأن ابنتها كانت مضطربة دائما، ولا تريد الذهاب معها لمكان العمل، موضحة انها لم تعلم شيئا عن الواقعة إلا من خلال انتشار الفيديو

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المجني عليها، وأقرت بصحة الفيديو، مشيرة إلى أن المتهم كان يستغل انشغال والدتها بالعمل ويقوم بالتحرش بها وتقبيلها رغمًا عنها، وأن المتهم هددها بطرد والدتها من العمل في حالة افتضاح امره

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفى مقطع الفيديو المجنى عليها طالبة، مقيمة بدائرة المركز والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصًا على والدتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، باستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو “شريك سابق للمتهم” تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك”