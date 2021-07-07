تراند الفن: “رئيس محلية النواب”: قرار استئناف البناء كان يفترض صدوره خلال أبريل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع في خطواتها للانتهاء من أعمالها، حيث إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا يوضح أن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضي، ولكننا رصدنا تأخر كبير في ذلك من قبل لجنة البناء.

وأضاف “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: “لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولكن مع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة”.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع قائلًا: “دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التي تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهي تفعل ذلك لأنها المنفذ حتى لو اعترض النواب”.

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