تراند الفن: “التعليم” توضح موقف الطلاب حال تلف “البابل شيت” بامتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - أصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التعليمات لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات في 10 يوليو الجاري.

وأشارت “التعليم ”عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه في حالة تلف “البابل شيت” لأي سبب يسمح للطالب باستبدالها بورقة جديدة على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك، حيث إنه يمكن للطالب الدخول بالكتاب المدرسي أو نسخة مطابقة مطبوعة وعليها ملاحظات بخط الطالب مع عدم إضافة ملازم أو محتوي آخر للكتاب.

كما أعلنت “التعليم” بأنه غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية ولا قصة، خلال امتحان اللغة العربية، وينطبق هذا على امتحانات اللغات الأخرى، بالإضافة إلى الإحصاء والاقتصاد.

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