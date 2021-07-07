تراند الفن: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع راموس “بالخطأ”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقة سيرجو راموس، لاعب فريق ريال مدريد السابق، بالخطأ، في بيان رسمي نشره النادي على الموقع الإلكتروني.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي أن راموس سيرتدي قميص رقم (4) دون الإعلان عن التعاقد معه.

ورحل راموس عن ريال مدريد بعدما انتهى عقده وفشل مع الإدارة في التوصل لاتفاق جديد.

وبذلك تعتبر هذه الصفقة هي ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي، وفي انتظار جانلويجي دناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا.

يذكر أن راموس خاض رفقة ريال مدريد 670 مباراة في مختلف البطولات منذ انتقاله للوس بلانكوس في موسم 2005/2006 قادمًا من إشبيلية، وسجل خلالها 101 هدف وصنع 40، وفاز مع الملكي بـ22 لقبًا في 16 عاما قضاها داخل سانتياجو بيرنابيو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.