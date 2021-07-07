تراند الفن: ممارسات سادية.. 14 صورة توضح كيف قتلت “أسماء” زوجها فوق السرير

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - في نهاية نوفمبر 2020، تخلصت “أسماء” من زوجها “حسام” بعد ممارسة العلاقة الحميمية بينهما بطريقة غير مألوفة، إذ تسببت مشادة كلامية في انتهاء حياة الزوج.

وقررت محكمة جنايات أوسيم المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، في 29 مايو الماضي تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل زوجها بعد ممارسة العلاقة الحميمة، لجلسة 9 سبتمبر المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره.



وكشفت تحقيقات القضية رقم 19014 لسنة 2020 جنايات أوسيم، أن الزوجة المتهمة تدعى “أسماء . ش” تخلصت من زوجها “حسام ح”، بطريقة بشعة، وذلك بعد انتهاء ممارسة العلاقة الزوجية بطريقة سادية، إذ قالت المتهمة في التحقيقات إن خلافات زوجية منذ 26 يوما وقعت بينها وبين زوجها، وأنها تلقت اتصالًا هاتفيًّا من زوجها يطلب مقابلتها، وحضر إليها من منزل أبيه يوم الجمعة السابق على الواقعة.

ووفقًا لاعترافات المتهمة فإنهما تصالحا وحدثت بينهما مواقعة جنسية، طلب خلالها المجني عليه من المتهمة استخدام طرق غير مألوفة كعادته، حيث إنه من راغبي العلاقة الزوجية وهو مقيد اليدين والقدمين، وبالفعل نفّذتْ ذلك، غير أنه بعد انتهائهما من تلك العلاقة طلب منها فك قيوده إلا أنه حدثت بينهما مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ الخادشة للحياء العام فقامت لإحضار “تحجيبة”، ولفّتْها حول عنق المجني عليه مُحاوِلةً تهديدَه، إلا أنه فارق الحياة.

ودلت التحريات على أن المتهمة عقب ذلك فكّتْ وثاق المجني عليه، وألبسته ملابسه، وتركته فوق سريره، وأبلغت والده بمفارقته للحياة.

وحصل “القاهرة 24” على نص التحقيقات في القضية، وصور تمثيلية تحاكي الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أوسيم، في 29 فبراير، بلاغًا من والد الزوج المقتول، يفيد بتلقيه بلاغًا من زوجة نجله المتهمة بأن نجله فارق الحياة، وحينما ذهب إلى الشقة لم يجد زوجة نجله، بينما عثر على جثته فوق سرير نومه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، تعرض الضحية للخنق، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة فتم القبض عليها، وإحالتها جهات التحقيق إلى المحاكمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.