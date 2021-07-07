تراند الفن: البلوجر هبة مبارك تتزوج وتعاشر كلب.. ورد فعل قاسٍ من الجمهور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت أخبار المشاهير 48 زيارة
كشفت البلوجر، هبة مبروك، زواجها من كلب، وهو ما أثار الجدل عقب إعلان هذا النبأ لجمهورها على “انستجرام”، والتى أعربت عن سعادتها بتلك الخطوة.
ونشرت هبة عدة صور من جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف مع الكلب، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت قائلةً: “ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى”.
فى هذا السياق، تعرضت “هبة”، لرد فعل قاسٍ من جمهورها، حيث تعرضت لهجوم شرس من المتابعين.
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