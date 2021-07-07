تراند الفن: أول تعليق رسمي على أزمة انقطاع الكهرباء في بلبيس بالشرقية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - إلتقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل قليل، المهندس محمد محمد سعيد، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية؛ لوضع حلول عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق تنفيذ أعمال توسعة وازدواج طريق “مسطرد – بلبيس – أبو حماد – الإسماعيلية”.

وقال “غراب” في بيانٍ له، قبل قليل، إن رئيس قطاعات الكهرباء أوضح أنه يتم فصل خطوط الكهرباء الموازية لتأمين منطقة العمل؛ لتلافي وقوع أي حوادث صعق بالكهرباء أو أعطال؛ للحفاظ على سلامة العاملين.

وأكد رئيس قطاعات الكهرباء، على أنه لن يتم فصل التيار الكهربائي عن تلك المناطق خلال فترة امتحانات الثانوية العامة؛ لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

واستعرض الاجتماع العُطل الذي حدث بكشك كهرباء “عبد ربه” الكائن بطريق عبدالمنعم رياض بجوار مستشفى “الغندور” ببندر مدينة ببلبيس، وسط تأكيد على حدوثه جراء عطل بالكابل بدايةً من كشك الكهرباء وصولًا إلى المغذي الرئيسي؛ وذلك نتيجة الأحمال الزائدة، فيما أشار رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلى أنه تم تغيير الكابل واستبداله بكابلين، وتم إصلاح العطل وعمل خط كهرباء جديد.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات الكهرباء بضرورة مراجعة شبكات الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصةً في المناطق ذات الأحمال العالية، والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على حل كافة المشكلات التي قد تعترض انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

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