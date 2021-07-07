تراند الفن: بيبو بعد توليه تدريب أسوان: “نحتاج لمساندة الجماهير”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحدث أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، عن تعيينه في هذا المنصب لقيادة أبناء الجنوب خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء عبد العال الذي تم إقالته من منصبه.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: “أشكر مجلس الإدارة ولجنة الكرة على الثقة والدعم، الاختيار يمثل تكليفًا وثقة في أبناء نادي أسوان، ونقدر جميعًا المسئولية ونعلم صعوبة وأهمية المرحلة للبقاء بالممتاز”.

تابع: “حرصنا على تدعيم الجهاز الفني بخبرات مميزة تساعد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا، ونثق في خبرات وقدرات وروح اللاعبين والأمل كبير، نحتاج مساندة جماهير أسوان في كل مكان”.

وقرر نادي أسوان، تعيين أحمد بيبو في منصب المدير الفني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء عبد العال الذي تم إقالته من منصبه، بسبب سوء النتائج.

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