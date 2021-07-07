تراند الفن: تماشيا مع رؤية المملكة 2030.. شركة أبل الأمريكية الشهيرة تعلن عن تأسيس أكاديمية لها بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا للريادة السعودية في المنطقة؛ اختارت شركة “أبل” العاصمة الرياض مقرًا لأكاديميتها “Apple Developer Academy”؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية التي ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030.

وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية مع شركة “أبل” العالمية العريقة، مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأعربت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، عن سعادتها البالغة في استضافة الجامعة لأكاديمية “أبل”؛ التي تؤكد تفوق وقوة حضور المملكة في المنطقة.

وقالت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: “يسعدنا اليوم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، أن نعلن إطلاق أول Apple Developer Academy في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تُعد أكبر جامعة نسائية في العالم”.