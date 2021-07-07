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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا للريادة السعودية في المنطقة؛ اختارت شركة “أبل” العاصمة الرياض مقرًا لأكاديميتها “Apple Developer Academy”؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية التي ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030.
وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية مع شركة “أبل” العالمية العريقة، مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وأعربت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، عن سعادتها البالغة في استضافة الجامعة لأكاديمية “أبل”؛ التي تؤكد تفوق وقوة حضور المملكة في المنطقة.
وقالت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: “يسعدنا اليوم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، أن نعلن إطلاق أول Apple Developer Academy في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تُعد أكبر جامعة نسائية في العالم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تماشيا مع رؤية المملكة 2030.. شركة أبل الأمريكية الشهيرة تعلن عن تأسيس أكاديمية لها بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.