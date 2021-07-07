- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 34 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مراقبون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، يوثق لقطات من عملية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في مقر إقامته الليلة الماضية.
ووثق مقطع الفيديو، الذي سجل على ما يبدو بكاميرا مراقبة، رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل.
ومن جانبه أعلن القائم بأعمال رئيس وزراء هايتي، كلود جوزيف، اليوم أن الرئيس مويس اغتيل برصاص مجهولين، تسللوا في الليل إلى مقر إقامته الخاص.
وأكد رئيس الحكومة، أن بعض منفذي عملية اغتيال الرئيس الذي كان يقود هايتي منذ عام 2017، ينطقون اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: فيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.