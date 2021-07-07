تراند الفن: شاهد: فيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس الدولة

صحيفة المرصد : تداول مراقبون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، يوثق لقطات من عملية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في مقر إقامته الليلة الماضية.

ووثق مقطع الفيديو، الذي سجل على ما يبدو بكاميرا مراقبة، رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل.

ومن جانبه أعلن القائم بأعمال رئيس وزراء هايتي، كلود جوزيف، اليوم أن الرئيس مويس اغتيل برصاص مجهولين، تسللوا في الليل إلى مقر إقامته الخاص.

وأكد رئيس الحكومة، أن بعض منفذي عملية اغتيال الرئيس الذي كان يقود هايتي منذ عام 2017، ينطقون اللغتين الإسبانية والإنجليزية.