تراند الفن: أول تعليق من راموس بعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 مساءً - علق الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، على انتقاله إلى صفوف نادي العاصمة في صفقة مدتها موسمين بدءًا من الموسم الجديد.

وقال راموس في تصريحات لتليفزيون باريس سان جيرمان بعد انتقاله مباشرةً: “سعيد بانتقالي إلى صفوف باريس، وأيضًا سعيد لأنني سأرتدي رقم 4 رفقة فريقي الجديد”.

وتابع: “القميص رقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات، لأنني امتلكتها منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، وطاردني، وجلب لي الحظ، والعديد من الانتصارات”.

وأتم: “الآن، رقم 4 هو جزء مني كشخص وكمحترف.. بالنسبة لي، فإنه لشرف لي أن أكون قادرًا على ارتداء هذا الرقم في فريق جميل، باريس سان جيرمان. لذا، من المُحتم أن أكون قادرًا على ارتداء رقمي هنا في باريس”.

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