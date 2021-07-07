شوف عروض العثيم أقوى عروض العيد على الأجهزة المختلفة تحت شعار من الأخر يا بلاش AlOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى عروض العيد على الأجهزة المختلفة تحت شعار من الأخر يا بلاش AlOthaim. تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى الخصومات على الأجهزة كالهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية. كما تقدم عروض على السلع الغذائية واللحوم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. وكذلك تعرض الكثير من المنتجات مثل منتجات العناية بالبشرة والجمال. كما أنه يقدم لكم فرصة الفوز بأيفون. عروض العثيم أقوى عروض العيد على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية تحت شعار من الأخر يا بلاش AlOthaim تقدم أسواق العثيم أسعار من الأخر يا بلاش على الهواتف والشاشات الإلكترونية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. احصل على جوال فيفو واي 12 إس بأقل سعر لن تجده في أي مكان، يمتلك شبكة 4G، مساحة الجهاز 32 جيجابايت، متوفر باللون الأزرق. مقاس شاشة الهاتف 6.5 بوصة، يعمل بنظام أندرويد 10، غير مقاوم للماء، مساحة الذاكرة العشوائية 3 جيجابايت. سعر الجهاز 485 ريال.

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