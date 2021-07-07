شوف عروض جرير اليوم تخفيضات تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، في المملكة توجد مكتبات جرير تعتبر من أشهر المكتبات على الإطلاق، هذه المكتبات مكتبات جرير، تشتهر دائماً بالمكتبات المجمعة حيث تضم بداخلها أقسام أخرى بجانب قسم الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية، ويعتبر ذلك القسم التي تختص به هذه المكتبات التجارية فتقدمه دائماً بجودة عالية وخامات ممتازة وأيضاً بأسعار في متناول الجميع، كما أنها تعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتوفر أيضاً جميع الأقسام الأخرى على ذلك الموقع.
عروض جرير الأسبوعية
خصومات جرير تضم هذه المكتبات قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة اللوحية وغيرها، وتتميز أيضاً بتوفيرها جميع الأدوات والأجهزة الذكية المتعلقة به، تعرض هذه المكتبات أيضاً جميع منتجات شركة أبل هواوي وشاومي وغيرها من الماركات المعروفة.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على شاومي بوكو أكس ثري 256 جيجا بايت اسود فور جي 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم شاومي بوكو أكس ثري 256 جيجا بايت برونز فور جي لايت 1099 ريال سعودي.
- خصومات جرير شاومي ريد مي 9 تي 128 جيجا بايت رمادي فور جي لايت 639 ريال سعودي.
- شاومي بوكو أكس ثري 256 جيجا بايت ازرق فور جي لايت 1099 ريال سعودي.
- شاومي بوكو أم ثري 64 جيجا بايت ازرق فور جي لايت 549 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- عروض جرير اليوم شاومي ريدمي نوت 10 اس 128 جيجا بايت ازرق فور جي 849 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاومي ريدمي 9 تي 64 جيجا بايت فور جي لايت 579 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي ناين اي 32 جيجا بايت اسود فور جي لايت 349 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي ناين أي 32 جيجا بايت ازرق فور جي لايت 349 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي ناين اي 32 جيجا بايت ابيض فور جي لايت 349 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي ناين سي 64 جيجا بايت رمادي فور جي لايت 449 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي نوت 10 فايف جي 128 جيجا بايت اسود 879 ريال سعودي.
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