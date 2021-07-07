نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات شهر يوليو تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية 2021م، متجر اكسترا يقدم الكثير من العروض على المنتجات المختلفة والتي منها هواتف المحمول السامسونج والآوبو والآيفون وغير ذلك، كما أن المتجر يقدم عروضاً على الأجهزة الكهربائية المتعلقة بالطبخ، وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف على العروض المقدمة من اكسترا فعليك بإتباع قراءة هذا المقال.

عروض اكسترا الأسبوعية

نستعرض معكم اليوم البيع السعودي يوم الثلاثاء 26 ذو القعدة 1442 هـ ، والذي يوافق الفترة من 6 يوليو إلى 2021 بأقل سعريمكنك تصفح كافة الأسعار والتخفيضات من خلال الموقع الرسمي لمتجر اكسترا أو زيارة أقرب فرع

تعرف على خصومات اكسترا اليوم:

تخفيضات اكسترا وصل سعر هاتف آبل آيفون 12 برو، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأبيض إلى 599 ريال سعودي.

هاتف آبل آيفون 12 برو، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان5199 ريال سعودي.

سعر هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4049 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية