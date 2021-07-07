تراند الفن: سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يصورون 20 فيلمًا ترويجيًا للسياحة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - التقى مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون وعودة الحركة السياحية من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر خاصة بعد تطبيق جواز السفر الصحي الأوروبي.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير كريستيان برجر، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، والجهود المبذولة لتطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، حيث إنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما أنه جار تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخرى في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وتطرق الحديث إلى المبادرة التي أجراها بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي والأثري للمقصد المصري، حيث طلب وزير السياحة والآثار من السفير كريستيان برجر توجيه الشكر لهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة والزيارات تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

وفي إطار المبادرة، زار 22 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بعض الوجهات السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم، حيث صور كل سفير فيلما قصيرا للترويج للسياحة والآثار المصرية أعرب خلاله عن إعجابه وارتباطه بأحد المقاصد السياحية أو الأثرية، ونشر هذه الأفلام على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب” الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.

وخلال اللقاء، تم أيضًا مناقشة مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير والذي يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، بالتعاون من الاتحاد الأوروبي من خلال تحالف لأهم خمسة متاحف أوروبية وهي: متحف اللوفر بباريس، المتحف المصري بتورين، المتحف القومي للآثار بليدن، المتحف المصري ببرلين، المتحف البريطاني بلندن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.