تراند الفن: باكستانيان ضخمان يعتديان على امرأة باستخدام مطرقة بطريقة وحشية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض سيدة للضرب بطريقة وحشية، في باكستان على يد رجلين.

ووثق مقطع الفيديو لحظة دخول رجلين إلى منزل سيدة وقام بضربها بطريقة وحشية، باستخدام “مطرقة” و “خوذة رأس”.

وكانت البداية عندما دخل رجل أحد المنازل، وقابلته امرأة مسنة، قبل أن يلحق بها شخص آخر، ويقومان بالاعتداء على السيدة المسنة والشابة التي كانت معها.

واعتدى الرجل الأول على الشابة بضربها على رأسها بـ “خوذة رأس”، في حين ضربها الثاني بمطرقة، بطريقة مروعة في أماكن متفرقة من جسدها، وفشلت محاولات السيدة المسنة في الدفاع عنها.

وعندما حاولت السيدة المسنة الدفاع عن المرأة الأخرى، اعتدى عليها الرجل بلطمها على وجهها، وأسقطها أرضًا.

والجدير بالذكر، أنه تم القبض عليهما فيما بعد، من جانب الجهات المختصة.