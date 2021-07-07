فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض سيدة للضرب بطريقة وحشية، في باكستان على يد رجلين.
ووثق مقطع الفيديو لحظة دخول رجلين إلى منزل سيدة وقام بضربها بطريقة وحشية، باستخدام “مطرقة” و “خوذة رأس”.
وكانت البداية عندما دخل رجل أحد المنازل، وقابلته امرأة مسنة، قبل أن يلحق بها شخص آخر، ويقومان بالاعتداء على السيدة المسنة والشابة التي كانت معها.
واعتدى الرجل الأول على الشابة بضربها على رأسها بـ “خوذة رأس”، في حين ضربها الثاني بمطرقة، بطريقة مروعة في أماكن متفرقة من جسدها، وفشلت محاولات السيدة المسنة في الدفاع عنها.
وعندما حاولت السيدة المسنة الدفاع عن المرأة الأخرى، اعتدى عليها الرجل بلطمها على وجهها، وأسقطها أرضًا.
والجدير بالذكر، أنه تم القبض عليهما فيما بعد، من جانب الجهات المختصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باكستانيان ضخمان يعتديان على امرأة باستخدام مطرقة بطريقة وحشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.