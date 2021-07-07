فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أثارت صورة نشرها الفنان محمد رمضان، مع حفيدة الرئيس

العراقي الراحل صدام حسين، موجة غضب لدى متابعيه الكويتيين، الأمر الذي عرضه

لانتقادات واسعة والتي وصلت إلى حد المطالبة بمنعه من دخول الكويت.

فيما اضطر محمد رمضان بعد ساعات من نشر الصورة إلى حذفها

مرة أخرى، لعدم فتح النشطاء في الكويت الهجوم عليه وتصعيد الأمور.

ولم يبرر رمضان سبب حذف الصورة، فيما أبقت حفيدية صدام

حسين على صورتها مع رمضان في حسابها التي علقت عليها كاتبة :”نمبر 1 نورت يا بطل

وخليك ثابت”، ليعلق بدوره بقلوب حمراء.

وتساءل المتابعون عن السبب الذي دفع بـ محمد رمضان لحذف الصورة،

مع العلم أنه وفور نشرها تلقى تعليقات متناقضة بين من انتقده معتبراً أنه التقط صورة

مع حفيدة رجل يداه ملطختان بدماء العراقيين، فيما حيا آخرون محمد رمضان معتبرين أن

حرير هي حفيدة البطل الراحل.

وكان رمضان قد نشر الصور أمس الثلاثاء، وعلق عليها قائلًا:

“يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين”.

يذكر أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها

كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبار ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي

الراحل، وأباها حسين كامل، وأسمت الكتاب “حفيدة صدام”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صورة حذفها محمد رمضان أثارت غضب الكويتيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.