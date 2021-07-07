تراند الفن: وكيل “الصحة” يكشف عن توقعاته بشأن التحور الجديد لفيروس كورونا “دلتا”.. والحاجة لجرعة ثالثة من اللقاح

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشف وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بشأن التحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف باسم “دلتا”. وقال “عسيري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تحت عنوان “توقعات حول دلتا والجرعة الثالثة”: إن “الجرعتين من فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا”. وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن “الشرط هو التغطية الكافية”، مبينًا أنه “إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من الجائحة”.

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