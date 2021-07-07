تراند الفن: ميكيل دامسجارد يدخل تاريخ كأس الأمم الأوروبية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - دخل النجم الدنماركي ميكيل دامسجارد تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد التسجيل أمام إنجلترا فى نصف نهائي يورو.

وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء إن ميكيل دامسجارد يُسجل أول هدف من ركلة حرة في يورو 2020 كما هو أول لاعب يسجل هدفا في شباك الإنجليز بهذه البطولة.

وأضافت الشبكة ‏أن دامسجارد هو أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة في مرحلة خروج المغلوب من بطولة يورو منذ زيدان في يورو 2000.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تعادل منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب إنجلترا بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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