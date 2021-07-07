فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت أخبار المشاهير 56 زيارة شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بعدة صور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت أسما شريف منير فى الصور بإطلالة جريئة بالمايوه، خلال قضاء عطلتها الصيفية، وهو ما نال إعجاب متابعيها. وعلقت أسما شريف منير قائلة: “أي أخبار اتكتبت عني مؤخراً إني احلويت دي حقيقة مش شائعة”. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد ..أسما شريف منير بتركب التريند بمقولة : إطلقي وإقلعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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