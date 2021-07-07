تراند الفن: جنش: “أنا مش بتاع مشاكل.. وانتقدت ما يتعرض له أحمد نادر السيد”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - نفى محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إثارته للأزمات داخل الفريق، طوال فترة جلوسه احتياطي على دكة بدلاء الزمالك، قائلا: “أنا بتمتع بسلام نفسي ولا أحب المشاكل”.

وأضاف “جنش” خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا لا أحب اتكلم كثيرًا وعمرى ما تحدثت مع أي مدير فني سواء بلعب أساسي أو احتياطي”.

وواصل حارس الزمالك: “شعرت بضيق كبير، نظرا لما يقال بالمواقع والصحف فهذا كلام لا أساس له من الصحة”.

وتابع: “أنا من أكثر الناس اللى بتساعد زملائى محمد أبو جبل ومحمد عواد، وبدعمهم داخل الملعب وخارجه”.

واستعجب حارس الزمالك، من الحملات التى يتعرض لها الحارس الناشيء أحمد نادر السيد، قائلا: “الولد لسه صغير وأمامه مستقبل كبير، ولا يجوز ما يتعرض له”.

وأتم: “أحمد نادر يتحمل عبئين أحدهما الأخطاء التى يتعرض لها وهذا وارد لأى حارس، والعبء الآخر كونه نجل الحارس السابق نادر السيد”.

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