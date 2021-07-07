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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 27 ثانية مضت المرصد 2 زيارة
ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو اللحظات المذهلة التي أنقذ خلالها غزال قوي، أرنب صغير من فتك صقر شرس، داخل إحدى الحدائق بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث تدخل في الوقت المناسب وقام بتحرير الأرنب.
ووفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الغزال وضع خطة مباشرة لتحرير الأرنب الضعيف، بعد أن أصدر صرخة استغاثة خلال تعرضه للهجوم، من قبل الطائر الجارح في ولاية ويسكونسن.
وكان الغزال قد انقض على الصقر، ونجح في تحرير الأرنب من قبضته، حيث شوهد وهو يدوس بشكل متكرر على الصقر ويعضه لمدة تصل إلى ثلاث دقائق قبل أن يُنهي حياته في النهاية.
ويقول كريس الذي رصد الواقعة : ” كنت أقص الأشجار في الحديقة، بدأ الأرنب في إصدار نداء استغاثة، وسرعان ما حضر الغزال وحرره من قبضة الصقر وأنهى حياته، حقا لم أر شيئاً كهذا من قبل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : غزال يُنقذ أرنب صغير من فتك صقر داخل إحدى الحدائق الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.