تراند الفن: شاهد : غزال يُنقذ أرنب صغير من فتك صقر داخل إحدى الحدائق الأمريكية

ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو اللحظات المذهلة التي أنقذ خلالها غزال قوي، أرنب صغير من فتك صقر شرس، داخل إحدى الحدائق بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث تدخل في الوقت المناسب وقام بتحرير الأرنب.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الغزال وضع خطة مباشرة لتحرير الأرنب الضعيف، بعد أن أصدر صرخة استغاثة خلال تعرضه للهجوم، من قبل الطائر الجارح في ولاية ويسكونسن.

وكان الغزال قد انقض على الصقر، ونجح في تحرير الأرنب من قبضته، حيث شوهد وهو يدوس بشكل متكرر على الصقر ويعضه لمدة تصل إلى ثلاث دقائق قبل أن يُنهي حياته في النهاية.

ويقول كريس الذي رصد الواقعة : ” كنت أقص الأشجار في الحديقة، بدأ الأرنب في إصدار نداء استغاثة، وسرعان ما حضر الغزال وحرره من قبضة الصقر وأنهى حياته، حقا لم أر شيئاً كهذا من قبل”.