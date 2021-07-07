تراند الفن: فيديوهات الطبيب العنتيل مع سيدات متزوجات تثير ضجة فى الصعيد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - فيديوهات عنتيل الصعيد الجديدة! قامت العديد من المصادر القانونية بالكشف عن التفاصيل الخاصة بتداول صور لشخص في أوضاع مخلة بالأداب العامة مع السيدات، وتم إطلاق عليه أسم عنتيل الصعيد، وأكدوا أنه له الكثير من العلاقات المتعددة غير الشرعية. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد»، بعد أن ألقت القبض، الثلاثاء، على 4 أشخاص بتهمة نشر فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقالت التحريات إن «العنتيل» يعمل طبيبا ويدعي «أ.و» 43 سنة، ومن «مركز شرطة بني مزار محافظة المنيا.

تفاصيل فيديوهات عنتيل الصعيد الجديدة

وأكدت التحريات أن «عنتيل الصعيد» قام باستئجار شقة سكنية في منطقة بني مزار بمحافظة المنيا شمال الصعيد، لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن منزل الزوجية.

وقام 4 أشخاص بالاستيلاء على هذه الفيديوهات والصور المخله وذلك بغرض ابتزازه للحصول على أموال، والمصدر أكد أن الجاني دفع لهم مبالغ ثم انقطع عن دفع جميع الأموال، ونشر المتهمون الصور والفيديوهات على “تويتر“.

وحرصت الأجهزة الأمنية على الكشف عن كل ما تم تداوله في أحد الحسابات الإلكترونية على موقع “تويتر”، وشمل على العديد من الصور لهذا الشخص في بعض الأوضاع المخلة للأداب، ومعه الكثير من النساء وهم وجوههم مخفي، وانتشرت هذه الصور في نطاق محدود وسط العديد من الأهالي في محل سكنه.

وتم فحصه وظهر أنه متعدد العلاقات بالكثير من السيدات واعتاد على تصوير العديد من المقاطع الخاصة بالفيديو، وهو يمارس معهم الأعمال المنافية للآداب، واستولى 4 أشخاص على هذه الفيديوهات، ومساومته ليحصلوا منه على مبالغ مالية حتى لا يقومون بفضح أمره.

وذكرت التحريات، إن من بين ضحايا «عنتيل» سيدات متزوجات، وأنه حتي الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا، فطبقا للقانون فان الزوج هو الشخص الوحيد له سلطة تحريك دعوى الزنا.