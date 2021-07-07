تراند الفن: الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى الكابتن محمود الخطيب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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