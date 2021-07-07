فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : رد الكاتب مشاري الذايدي، على سؤال طارق الحميد مقدم برنامج الموقف، خلال حلوله ضيفًا على قناة السعودية. وقال مقدم البرنامج لمشاري الذايدي: “أقول لك مسيت بالخير، أو السلام عليكم”. ورد الذايدي: “كلهم زينات، مسيت بالخير، أو السلام عليكم، أو مرحبا”. وأضاف الذايدي: الإمام البخاري في صحيحه باب بقول مرحبا، وأورد أحاديث نبوية عن النبي ﷺ، كان يُحيي ابنته وبعض القادمين إليه، بقوله مباشرة، مرحبًا أو مرحبًا بكم، كلها تحيات طيبة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. طارق الحميد يسأل الذايدي “أقول لك مسيت بالخير أو السلام عليكم”.. شاهد: ردة فعل الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.