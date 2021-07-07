تراند الفن: عيون السوشيال ميديا الساهرة .. شاهد اغتصاب فتاة كفر الشيخ في بث مباشر

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت حوادث وقضايا 48 زيارة
نشرت صفحة أخبار وسط كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لفتاة تعلن عن اغتصابها من قبل شاب في مركز الحامول.. إليكم تفاصيل الواقعة:
اغتصاب طالبه بالعنف من قبل شاب في كفرالشيخ الطالبه إيمان علي المقيمه بمركز الحامول بكفرالشيخ تروى قصتها .. اغتصبنى وضحك عليه .. إيمان تروى تعرضها للإغتصاب من شاب أوهمها بالحب بفيديو على حسابها الشخصى على فيس بوك، كشفت خلاله أنها تعرضت للإغتصاب على يد شاب أوهمها بحبه، وقام بإصطحابها إلى شارع مهجور، وقام بإغتصابها داخل سيارته، ووعدها بعدها أنه سيتزوجها.
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