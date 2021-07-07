تراند الفن: بين الارتفاع والانخفاض.. ماذا يحدث في سوق النفط عالميًا؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل كبير بنهاية تعاملات اليوم وسط أنباء عن تدخل روسيا لتسوية خلاف بين السعودية والإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، بينما لم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم المقبل.

وسجل سعر خام برنت اليوم 73.47 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 1.56%، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس لتسجل 72.21 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 1.16%.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن موسكو التي تحث على زيادة في الإنتاج، تعمل الآن خلف الكواليس لجلب كل من الرياض وأبوظبي إلى الطاولة لإيجاد مسار إلى اتفاق.

ولروسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل من السعودية ودولة الإمارات، وقال المصدر إن الكويت وهي عضو في منظمة أوبك تعمل لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.

فيما قال مصدران مختلفان في أوبك إنه لم يحدث تقدم في المفاوضات، ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع. قال أحدهما “لا يوجد تطور جديد في هذه المرحلة

وارتفعت أسعار النفط أمس بشكل جنوني، حيث كسرت حاجز الـ77 دولارًا للبرميل، على خلفية فشل اجتماع منظمة أوبك الثالث؛ بسبب تعنت الإمارات ورفضها تمرير اتفاق المنظمة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل شهريًا للسيطرة على الارتفاعات المستمرة للأسعار العالمية.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها يوم الاثنين لمحاولة الاتفاق بشكل نهائي؛ لكنَّهم ألغوا اجتماعهم، وستظلُّ الأسواق في وضع معلَّق، في وقت تطالب بضخ المزيد من النفط الذي ارتفعت أسعاره بالفعل بنحو 50% هذا العام.

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