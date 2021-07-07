- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 141 زيارة
كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة “متلازمة كوفيد طويل الأمد”، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.
وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، أن عبد العزيز تعاني من شيء اسمه “بوست كوفيد سندروم”، وهو مصطلح علمي طبي، يأتي ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، ولكنه يعتبر من الحالات القليلة أو النادرة.
وكان تاج الدين قد أكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن، ردا على سؤال مقدم البرنامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابتهم بكورونا، مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن نسبا قليلة من الحالات تصل من 10% إلى 15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض عقب التعافي من كورونا، التي تشمل وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وبذل مجهود أقل، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة، وهذه التليفات قد تشفى سريعا في بعض الحالات، وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دلال عبد العزيز تصاب بمرض جديد والرئاسة المصرية تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.