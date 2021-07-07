تراند الفن: منذ 30 عامًا.. أمريكا الشمالية تسجل أعلى درجة حرارة لها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال مسؤولو المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن موجة الحر الأخيرة التي انتشرت في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، تاركة قبة حرارية فوق الجزء الغربي من اليابسة، أدت إلى حصول القارة على أعلى درجات حرارة في شهر يونيو الماضي على الإطلاق.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسجل أمريكا الشمالية رقمًا قياسيًّا لشهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 2 فهرنهايت، أي ما يعادل 35.6 درجة مئوية، وهي أعلى حرارة تسجلها القارة ​​منذ 30 عامًا.

وارتفع متوسط ​​درجة الحرارة لشهر يونيو في أمريكا الشمالية بمقدار درجتين فهرنهايت على المتوسط ​​من 1991 إلى 2020، بينما كان متوسط ​​درجة حرارة السطح 0.15 درجة مئوية (0.25 درجة فهرنهايت)، أعلى مما كان عليه في يونيو 2012، الذي يعتبر رقمًا قياسيًا لدرجات حرارة القارة.

من جانبها أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن أكثر من نصف سكان غرب الولايات المتحدة يواجهون ظروف جفاف قاسية، بما في ذلك مناطق واسعة من كاليفورنيا وأوريجون، وهي منطقة قال علماء إنها ربما تمر بأسوأ فترة جفاف منذ قرون.

وهناك أيضًا موجة حارة شديدة في كندا امتدت إلى واشنطن وأوريجون، مما أدى إلى درجات حرارة قياسية بينما تعاني كاليفورنيا من حرائق الغابات.

ويحدث هذا الحدث مرة كل 10000 عام، بسبب القبة الحرارية، مما يعني أن الدفء يمتد عالياً في الغلاف الجوي ويؤثر على أنماط الضغط والرياح.

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