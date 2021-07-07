تراند الفن: أول تعليق رسمي من حكومة دبي على انفجار بسفينة قبالة سواحل جبل علي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - قالت حكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد مكتب دبي للإعلام، على حسابه بتويتر، مساء الأربعاء، أنه “لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي”.

وكانت صور وفيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تساعد النيران قبالة الساحل.

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