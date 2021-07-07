تراند الفن: Dilip Kumar, Bollywood’s ‘tragedy king’, dies aged 98

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - 1 / 4 Local residents light the candles next to a poster of Bollywood icon Dilip Kumar to pay tribute to him, at outside the remains of his ancestral home, in Peshawar, Pakistan, Wednesday, July 7, 2021. (AP) 2 / 4 Dilip Kumar, one of the biggest stars in the golden age of Indian cinema from the 1940s to the 1960s, died July 7, 2021, aged 98. (File/AFP) 3 / 4 Bollywood actress Saira Banu (L), wife of late Bollywood actor Dilip Kumar who died today at the age of 98, mourns next to actor Shah Rukh Khan (R) at her residence in Mumbai on July 7, 2021. (AFP) 4 / 4 Police personnel carry the coffin of late Bollywood actor Dilip Kumar after he died at the age of 98 before his funeral in Mumbai on July 7, 2021. (AFP)

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