تراند الفن: فيديو جديد يوثق لحظة إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في ميناء جبل علي بدبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 3 زيارة

صحيفة المرصد : نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة إخماد الحريق الناجم عن انفجار ميناء جبل علي. وقال المكتب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إنه تمت السيطرة على حريق ناجم عن انفجار داخل حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات”. ولم يوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأسباب وراء الحريق في الحاوية على السفينة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا في الحادث.

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