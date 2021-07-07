تراند الفن: حكومة دبي: حريق سفينة جبل علي تحت السيطرة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - أكدت حكومة إمارة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحريق الذي نجم عن انفجار حاوية بسفينة في ميناء جبل علي، تحت السيطرة.

وقال المكتب في تغريدة عبر “تويتر”، مساء الأربعاء، إنه “لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي”.

وكان قد أفاد بأن “فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

ونشر المكتب فيديو لتعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق، فيما أظهرت صور وفيديوهات أخرى متدوالة آثار الدمار الذي خلفه انفجار في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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