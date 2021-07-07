تراند الفن: نور عمرو دياب ترسل رسالة مثيرة لوالدتها .. شاهد كيف ردت شيرين رضا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - هنأت نور، ابنة الهضبة عمرو دياب، والدتها الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، الذى يوافق اليوم الأربعاء، واصفة إياها بأنها أفضل أم على الإطلاق ونموذج يحتذى به، وأنها تحبها إلى ما لا نهاية.

ونشرت نور، صورة لوالدتها عبر حسابها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنت جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة بالإضافة إلى كل ما هو جيد، أنت أفضل نموذج يحتذى به.. أحبك إلى ما لا نهاية”.

فيما ردت والدتها الفنانة شيرين رضا، على معايدتها وتهنئتها، وقالت من خلال التعليقات: “شكرا لك طفلتى الجميلة على هذه الكلمات الرائعة، أحبك أكثر وأكثر من كل يوم”.

وسبق وانضمت الفنانة شيرين رضا، لفيلم “القاهرة مكة”، التى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا، فيلم “القاهرة مكة”، من إخراج هانى خليفة، وتجرى الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقى النجوم المشاركين فى العمل، من تأليف محمد رجاء، إخراج هانى خليفة.

من ناحية أخرى تنشغل شيرين رضا هذه الأيام فى تصوير فيلم “عز الضهر”، الذى يقوم ببطولته الفنان العالمى مينا مسعود، إلى جانب مسلسل “60 دقيقة”، الذى تشارك فى بطولته بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمود نصر، من إخراج مريم الأحمدى، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها فى تلك الأعمال خلال الأيام القادمة.