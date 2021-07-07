تراند الفن: انفجار ضخم فيي ميناء جبل علي بدبي

صحيفة المرصد : قالت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأربعاء، نقلًا عن شهود عيان: إنه سمع دوي انفجار في دبي.

وأضافت الوكالة في نبأ عاجل لها، أنه لم تتضح حتى الآن الأسباب وراء الانفجار.

فيما تداولن أنباء عن أن الانفجار قد وقع في ميناء جبل علي.

صحيفة “المرصد” ستوافيكم بالتفاصيل.