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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أفاد مراسل قناة “العربية” في دبي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الانفجار بميناء جبل علي في دبي جراء حريق ضخم في سفينة بضائع بالمنطقة الخارجية.
وأكد مراسل “العربية” في مداخلة على الهواء، أن الانفجار لم يسفر عن أضرار حتى الآن في محطتي الكهرباء والتحلية بميناء جبل علي في دبي.
وأضاف: أنه لا توجدي أي مؤشرات حول أسباب حريق السفينة في ميناء جبل علي بدبي، مؤكدًا أن الفرق الشرطية تواصل أعمال الإطفاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن الانفجار بميناء جبل علي في دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.