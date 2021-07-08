تراند الفن: بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن الانفجار بميناء جبل علي في دبي

صحيفة المرصد : أفاد مراسل قناة “العربية” في دبي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الانفجار بميناء جبل علي في دبي جراء حريق ضخم في سفينة بضائع بالمنطقة الخارجية.

وأكد مراسل “العربية” في مداخلة على الهواء، أن الانفجار لم يسفر عن أضرار حتى الآن في محطتي الكهرباء والتحلية بميناء جبل علي في دبي.

وأضاف: أنه لا توجدي أي مؤشرات حول أسباب حريق السفينة في ميناء جبل علي بدبي، مؤكدًا أن الفرق الشرطية تواصل أعمال الإطفاء.





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