تراند الفن: بعد انضمام كريم عبد العزيز.. تعرف على قائمة الأفلام الجديدة في السينمات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تشهد دور العرض السينمائي في الفترة الحالية حالة من الانتعاشة الفنية مع عرض مجموعة مميزة من الأفلام، آخرها فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي بدأ طرحه اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت الفترة الماضية خسائر فادحة بالسينمات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في مخاوف لدى النجوم من طرح أعمالهم بدور السينما.

وبعد انضام فيلم كريم عبد العزيز، يستعرض “القاهرة 24” في السطور التالية قائمة الأفلام التي تعرض حاليًا والتي يبلغ عددها 5 أفلام وهي:

بدأ اليوم طرح فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي يشارك فيه عديد من النجوم منهم: دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، إذ يتناول فكرة الزواج بشكله المعاصر، ويدخل كريم في صراعات وخلافات مع زوجته، ويجسد كريم عبد العزيز شخصية مذيع مشهور في إحدى القنوات الفضائية، ويظهر متنكرًا في عدة شخصيات مختلفة طوال أحداث العمل، فيما تظهر دينا الشربيني في دور “ثريا” خبيرة في العلاقات الزوجية وزوجة المذيع المشهور.

استطاع فيلم “مش أنا” أن يحقق انتعاشة فنية في السينمات منذ طرحه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونًا و801 ألف جنيه، ويشارك فيه: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

لا يزال فيلم “أحمد نوتردام” للفنان رامز جلال يواصل نجاحه، إذ بلغ إجمالي إيراداته اليوم إلى 18 مليونًا و839 ألف جنيه، والفيلم يشارك فيه: غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ويعرض حاليًا بدرو السينما أيضًا فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي الذي بلغ إجمالي إيرادته اليوم الأربعاء 14 مليونًا و88 ألف جنيه، وهو من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم فهمي، كلًا من: أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

وينافس فيلم “ماما حامل” للنجمة ليلى علوي قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينمات، وبلغ إجمالي إيرادته 4 ملايين و269 ألف جنيه، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

فيما قررت بعض دور السينما المصرية رفع فيلم “ثانية واحدة” للفنانة دينا الشربينى، بسبب ضعف إيراداته، بعد أن وصلت إلى 6435 جنيهًا في أسبوع العرض الثامن، من بينهم 391 جنيهًا فقط عن يوم الثلاثاء 6 يوليو، وإجمالًا بلغت إيرادات الفيلم 3 ملايين و695 ألف جنيه، ويشارك فيه كلًا من مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

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