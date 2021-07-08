تراند الفن: إنجلترا تعبر الدنمارك وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حقق منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن، إثارة كبيرة ومتعة بين الفريقين.

وسجل ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الأول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وتعادل لصالح منتخب إنجلترا اللاعب سيمون كايير بهدف في مرماه.

وفى الأشواط الإضافية نجح هاري كين، في تسجيل هدف الفوز لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 104، بعدما أهدر ركلة جزاء ردت من الحارس كاسبر شمايكل، ثم ردت مرة أخرى وسجلها.

وبهذه النتيجة يصعد منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لمواجهة نظيره منتخب إيطاليا الذي صعد على حساب إسبانيا.

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