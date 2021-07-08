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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 48 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : رصد مقطع فيديو جديد من زاوية قريبة، مساء اليوم الأربعاء، آثار الانفجار الذي وقع في حاوية على سفينة بميناء جبل علي في دبي.
وأظهر مقطع فيديو الأضرار المادية وتناثر شظايا النيران على رصيف ميناء جبل علي التي نجمت عن وقوع الانفجار الذي هز دويه إمارة دبي.
وأبانت اللقطات، تواجد مكثف لفرق الدفاع المدني في دبي للتعامل مع الحريق الناجم عن الانفجار، بالإضافة إلى تطويق الشرطة لمكان الحادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد فيديو جديد من موقع الانفجار الضخم في ميناء جبل علي بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.