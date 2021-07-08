تراند الفن: بالفيديو.. مسؤولة بحكومة دبي تكشف السبب الحقيقي وراء الانفجار الضخم الذي وقع بميناء جبل علي

صحيفة المرصد : كشفت منى المري ، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سبب الانفجار الذي وقع بميناء جبل علي مساء اليوم الأربعاء واصفة ذلك بالحادث طبيعي.

وقالت المري خلال مداخلة مع قناة العربية، أن الحريق كان حادث طبيعي نتيجة اشتعال النار في حاوية تحمل مواد قابلة للاشتعال على متن إحدى السفن.

وأضافت المري : “ودبي من أكثر مدن العالم أمناً، وقد قمنا بمتابعة ونقل الحدث باستمرارية تفادياً للإشاعات”.



