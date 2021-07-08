تراند الفن: تعرف على موعد مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية بين إيطاليا وإنجلترا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - نجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا الذي تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة “بي إن سبورتس” ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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