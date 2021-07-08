تراند الفن: إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، بمركز كفر الشيخ، حيث جرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين إصابة كلا من نور خليل إبراهيم، 22 عامًا، مقيمة بقرية القرضا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى إسماعيل عطية، 38 عامًا، مقيم بقرية القرضا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعدلي إبراهيم خليل، مقيم بقرية القرضا، 45 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجميع الحالات مستقرة، وتلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى العام.

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