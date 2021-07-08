تراند الفن: أحلام ونيكول سابا وديانا حداد يعلقن على انفجار حاوية بسفينة في ميناء جبل علي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تفاعل بعض نجوم الفن مع الحريق الذي حدث قبل ساعات قليلة بمدينة دبي بدولة الإمارات والناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وكشفت الفنانة ديانا حداد سماعها دوي انفجار وهزة قوية خلال مكوثها بمنزلها بمدينة دبي بدولة الإمارات؛ بسبب حادث سفينة جبل علي.

وكتب ديانا في منشور عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “‏قاعدة بالبيت فجأة سمعت صوت وهزة قوية .. الحمدلله ما في أي إصابات بشرية في انفجار سفينة جبل علي الله يحفظ بلادنا ‎الإمارات من كل شر وسو”.

ونشرت الفنانة الإمارتية أحلام صورة من الحادث وعلقت في منشورها عبر “تويتر”: في حفظ الرحمن يا بلادي انفجار جبل_علي اللهم إنا نستودعك دبي”.

كما دعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لشعب الإمارات وكتبت في منشور عبر “تويتر: ”الله يحفظ دولة الإمارات ويحمي شعبها وإن شاء الله ما بتشوفو شرّ”.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة عبر “تويتر” أن “فرق الدفاع المدني في المدينة تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في الميناء.

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